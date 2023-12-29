В Ростове выбрали перевозчика для маршрутов № 91 и № 113
В Ростове выбрали перевозчика для двух городских маршрутов. Об этом сообщили в «Росгортрансе» («Ростовский городской транспорт»).
Министерство транспорта региона организовало конкурс на поиск подрядчика, который будет обслуживать 30 микроавтобусов (по 15 на каждом маршруте). Речь идет о маршрутах № 91 (2-я Краснодарская — ТРЦ «Мега») и № 113 (ГПЗ-10 — ТРЦ «Мега»).
Желающих оказалось не так уж и много. Заявку на участие подало только ООО «Автоколонна № 1559», которая и раньше занималась перевозками по этим маршрутам. Правда, раньше это было в рамках доконкурсного обслуживания.
Теперь перевозчик будет обслуживать маршруты официально. Так как заявка была единственной, компания автоматически выиграла тендер.