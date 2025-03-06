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Два исторических дома в центре Ростова внесли в список памятников архитектуры

Два исторических дома в центре Ростова внесли в список памятников архитектуры
Два исторических дома в центре Ростова внесли в список памятников архитектуры. Постановление было опубликовано на сайте правительства Ростовской области 4 марта.

Статус памятника архитектуры получил трехэтажный дом на Пушкинской, 132/59 — доходный дом Хаи Шлёмовны Гринштейн. В 1898 году было построено это здание. Также в список памятников архитектуры был внесен доходный дом Анны Фёдоровны Чуриной на Темерницкой, 27. Ранее эти здания уже были внесены в список объектов культурного наследия.

Эти здания имеют особый статус, который не позволяет их сносить. Более того, при проведении реставрационных работ в таких зданиях необходимо учитывать их уникальные особенности. В зоне охраны запрещено любое строительство, за исключением случаев, когда это необходимо для сохранения памятников.
Фото: Яндекс карты
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