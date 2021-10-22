В Ростове ожидаются заморозки и сильный ветер

В Ростове-на-Дону ожидаются заморозки. О погоде 26 октября рассказали донские синоптики.Столбики термометров опустятся ниже нуля ближе к вечеру. Температура воздуха составит -1...-3 градуса. Во вторник, 26-го числа, в донской столице прогнозируют сильный ветер. Сила его порывов достигнет 12 метров в секунду. Погода будет облачной, с небольшими прояснениями.В этот же день в северных муниципалитетах Ростовской области (Шолоховский, Чертковский, Верхнедонской) похолодает еще сильнее. Ночью температура снизится до -7 градусов. Утром местами появится туман.Несмотря на приближающиеся холода, на территории донского региона сохраняется высокая пожароопасность (4-й класс).