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В Ростове ожидаются заморозки и сильный ветер

В Ростове ожидаются заморозки и сильный ветер
В Ростове-на-Дону ожидаются заморозки. О погоде 26 октября рассказали донские синоптики.

Столбики термометров опустятся ниже нуля ближе к вечеру. Температура воздуха составит -1...-3 градуса. Во вторник, 26-го числа, в донской столице прогнозируют сильный ветер. Сила его порывов достигнет 12 метров в секунду. Погода будет облачной, с небольшими прояснениями.

В этот же день в северных муниципалитетах Ростовской области (Шолоховский, Чертковский, Верхнедонской) похолодает еще сильнее. Ночью температура снизится до -7 градусов. Утром местами появится туман.

Несмотря на приближающиеся холода, на территории донского региона сохраняется высокая пожароопасность (4-й класс).

Фото: regnum.ru.
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