В Ростове отправили на удаленку учащихся педагогического колледжа

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Всех учащихся ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» отправили на дистанционное обучение. Более 1,3 тысяч подростков перешли на «удаленку» с 31 января.По словам обучающихся, они приехали утром на занятия, но преподаватели их распустили по домам. В колледже в ближайшие две недели занятия проводить не будут.Как сообщили в учебном учреждении, это необходимо для предотвращения распространения COVID-19. Это не карантин, а превентивная мера. За последнюю неделю прирост инфицированных в донском регионе подскочил до двух тысяч в сутки. В связи с этим в Ростовской области ввели дополнительные ограничения с 29 января.