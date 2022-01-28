Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове отправили на удаленку учащихся педагогического колледжа

В Ростове отправили на удаленку учащихся педагогического колледжа
Всех учащихся ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» отправили на дистанционное обучение. Более 1,3 тысяч подростков перешли на «удаленку» с 31 января.

По словам обучающихся, они приехали утром на занятия, но преподаватели их распустили по домам. В колледже в ближайшие две недели занятия проводить не будут.

Как сообщили в учебном учреждении, это необходимо для предотвращения распространения COVID-19. Это не карантин, а превентивная мера. За последнюю неделю прирост инфицированных в донском регионе подскочил до двух тысяч в сутки. В связи с этим в Ростовской области ввели дополнительные ограничения с 29 января.
Фото: rg.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.