Из-за ухудшения эпидситуации студентов РГУПС переведут на «удаленку»

В Ростове из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу студентов РГУПС (РИИЖТ) переведут на дистанционное обучение. Занятия будут проходить в онлайн-формате с 25 октября по 6 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.На «удаленку» отправятся студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Нововведение коснется всех образовательных программ - бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том числе и военной кафедры.- Свободный доступ преподавателей и обучающихся в университет сохраняется, - уточнили в РГУПС. - По всем возникающим вопросам обращайтесь в деканат своего факультета.Занятия в традиционном формате планируют возобновить с 8 ноября. Студенты во время дистанционного обучения могут оставаться в общежитии.Несколько дней назад, с 19 октября, на «удаленку» перевели и обучающихся физического факультета ЮФУ. Лекции в онлайн-формате там будут проходить до 7 ноября.