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Из-за ухудшения эпидситуации студентов РГУПС переведут на «удаленку»

Из-за ухудшения эпидситуации студентов РГУПС переведут на «удаленку»
В Ростове из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу студентов РГУПС (РИИЖТ) переведут на дистанционное обучение. Занятия будут проходить в онлайн-формате с 25 октября по 6 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.

На «удаленку» отправятся студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Нововведение коснется всех образовательных программ - бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том числе и военной кафедры.

- Свободный доступ преподавателей и обучающихся в университет сохраняется, - уточнили в РГУПС. - По всем возникающим вопросам обращайтесь в деканат своего факультета.

Занятия в традиционном формате планируют возобновить с 8 ноября. Студенты во время дистанционного обучения могут оставаться в общежитии.

Несколько дней назад, с 19 октября, на «удаленку» перевели и обучающихся физического факультета ЮФУ. Лекции в онлайн-формате там будут проходить до 7 ноября.
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