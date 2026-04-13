В Ростове около восьми сотен домов останутся без света на праздничной неделе

[center][/center]На пасхальной рабочей неделе в нескольких районах Ростова будут проводиться плановые ремонтные работы на энергооборудовании. При этом на часть адресов города подача электричества прекратится.Начнутся отключения 13 апреля, понедельника. Лампочки погаснут в более чем 80-ти частных домовладениях и двух СНТ («Луч» и «Восход»)В Ростове замена железобетонных опор ЛЭП затронет около 50 адресов: ул. Вавилова (54-84), просп. Королева (1/А-1/П), ул. Смелая, с/т «Железнодорожник»,, ул. Неклиновская, Днепроградская, Ольгинская, Обливская, Полоцкая, пер. Ригельный. Техобслуживание проведут еще на нескольких десятках улиц: ул. Калужская, Кемеровская, 20 лет Октября (2-24, 1-49), Щербакова (52-82), Арефьева (45-69); ул. Добровольского 19А, Орбитальная (8/В, 12), просп. Королева (5/4, 7); ул. Михаила Пуговкина, пер. Сорокина, ул. Бушнова, Шолохова-Синявского; просп. Нагибина (13/г, 17/2, 17/Б), ул. Нансена (123Б, 135/11); ул. Катаева (155-185, 120-146), Варфоломеева (79-83), пер. Скрыпника (11-23, 20-28). По последнему адресу свет отключат до 15:00.Вторник, 14 апреля. Без свкта останется порядка 60 улиц и переулков, а также СНТ «Восток». С 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: просп. Нагибина (12, 12/а, 12/3), ул. Турмалиновская 87/1; ул. Алябьева (19-35, 10-40), Мусоргского (2-14), Каштановая, Липовая, Гераневая, пер. Врубеля, Васнецова, ул. Шостаковича, Самшитовая, Обаятельная, а также пер. Одуванчиковый, Тенистый, Прохладный, Ромашковый, Михаила Пуговкина, Сорокина, Бушнова, Шолохова-Синявского; ул. 339 Стрелковой Дивизии (23/2, 25/3, 23А, 21/1, 16 и др.). Сокращенный график: ул. Крупской (82/1-4), 3-я Баррикадная 81 — с 09:00 до 12:00; ул. Обороны 24, Темерницкая 57, пер. Соборный 24, ул. Московская 52, Серафимовича 62 — с 09:00 до 16:00. Также обесточат пер. Белозерский (48, 48А), ул. Белореченская, пер. Ботанический Спуск, Вагайский, Гродненский, ул. Лесопарковая, Родниковая.С 14 по 17 апреля электроэнергию будут отключать днем с включением на ночь по адресам: ул. 35-я линия (21-81), 37-я линия (12-76, 25-97), 39-я линия (24-90), Богданова (58-74), 2-я Пролетарская (51-55, 44-54), Сарьяна (48-66, 55-73); ул. Украинская (88-104), пер. Клязьминский (72-94), пер. Тверской (51-97, 54-94); ул. 26 июня (107-127), Брянская (1-13, 2-12), пер. Сочинский (1-13, 2-12), Туапсинский (1-11, 35, 2-58) — с 15 по 17 апреля.Среда, 15 апреля. Примерно 40 адресов останутся без электроэнергии. В их числе: ул. Турмалиновская (62, 78-114, 83, 85/1), Нансена (137-201); ул. Московская (70, 72, 76/32), просп. Ворошиловский 29, ул. Станиславского (57-83, 92-118), пер. Газетный (19-27, 20-32), Тургеневская (73-89, 66-78) — с 09:00 до 16:00; ул. 339 Стрелковой Дивизии (вторая секция).Четверг, 16 апреля. Работы повторно пройдут на ул. Вавилова и просп. Королева (замена опор), а также затронут ул. Дундича (54-78, 41-67), Калужская (82-96, 103-127), Глинки (98-120, 95-119), Мурманская (96-126, 91-117), Камская (92-118, 101-127), Волжская (110-138, 101-127), Брестская (2-36); ул. Турмалиновская (62, 67-81, 79/1-3). На ул. 339 Стрелковой Дивизии (17, 17/1-7, 19) отключения пройдут двумя интервалами: с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. С 09:00 до 16:00 света не будет на просп. Кировский 69, ул. Тельмана (110, 118), ул. Гр. Города волос (99-101, 103).Пятница, 17 апреля. Завершатся работы по адресам: ул. Ленина (109/5, 113/4, 115), пер. Обуховский (7-11/2), ул. Турмалиновская (67-71); просп. Кировский 69, ул. Тельмана (110, 118) — вторая секция, с 09:00 до 16:00; просп. Буденновский 3/3, ул. Тургеневская 18; СТ «Светоч» и «Труженик» (ремонт оборудования).Электроэнергию будут отключать ежедневно с 09:00 до 17:00 для замены опор, реконструкции линий и технического обслуживания сетей. На некоторых объектах отключения продлятся несколько дней с включением на ночь.