В Ростове открылась выставка, приуроченная к юбилею дня рождения императора Петра I

Фото: РостовРу

Донская государственная публичная библиотека в начале июня открыла выставку книг об императоре Петре I. Выставка посвящена 350-му юбилею со дня рождения Петра Великого. По всей библиотеке в разных отделах находятся книжные стеллажи, посвященные Петру I, его походам и реформам.В отделе краеведения представлены книги по теме: «Петр Великий и Дон» - здесь подборка художественных произведений о петровских азовских походах. Петра I по праву можно назвать одним из оcнователей донской земли - именно под его командованием 19 июля 1696 года российская армия и флот штурмом взяли крепость Азов в устье Дона, которая до этого более 200 лет принадлежала туркам.В Таганроге по велению Петра заложили Никольскую церковь и отлили знаменитый «туманный колокол» из турецких пушек весом в шесть тонн. Этот колокол побывал даже в колокольне Нотр-Дама, а сейчас находится в крымском Херсонесе (копия колокола возвращена на родину).В другом отделе, в центре по работе с книжными памятниками, под стеклом лежат оригинальные издания XVIII и XIX веков, в которых - указы, письма, описания походов Петра Великого, а также жизнь его министров. Например, дела князя-«кесаря» Федора Ромоданова, который фактически руководил страной во время отсутствия Петра в столице.Любую книгу, кроме тех, что под стеклянным куполом, можно взять со стенда и прочитать прямо в библиотеке. Интерактивные презентации о государственных делах Петра I ждет посетителей в одном из читальных залов на третьем этаже.Выставка находится по адресу: улица Пушкинская, 175А в Донской государственной публичной библиотеке и будет открыта до 30 июня этого года. Вход свободный.