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В Ростове осужден мужчина за убийство пономаря из Батайска

В Ростове осужден мужчина за убийство пономаря из Батайска
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 47-летнему мужчине. Его признали виновным по статье «Убийство».

Ранее родственники погибшего Романа Джагриняна сообщали, что он отправился в донскую столицу, чтобы помочь другу с ремонтом машины. В автосервисе на улице Шоссейной они поссорились с пьяным мужчиной. Роман хотел сделать замечание горожанину, но услышал оскорбления в ответ.

Тогда 47-летний мужчина набросился на пономаря Свято-Троицкого храма с ножом. Местный житель ударил его прямо в сердце. Священнослужитель скончался на месте.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что судом ему назначено наказание в виде 11 лет в колонии особого режима. В законную силу приговор пока не вступил.
Фото: Свято-Троицкий храм Батайска
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