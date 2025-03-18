В Ростове осужден мужчина за убийство пономаря из Батайска

Фото: Свято-Троицкий храм Батайска

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 47-летнему мужчине. Его признали виновным по статье «Убийство».Ранее родственники погибшего Романа Джагриняна сообщали, что он отправился в донскую столицу, чтобы помочь другу с ремонтом машины. В автосервисе на улице Шоссейной они поссорились с пьяным мужчиной. Роман хотел сделать замечание горожанину, но услышал оскорбления в ответ.Тогда 47-летний мужчина набросился на пономаря Свято-Троицкого храма с ножом. Местный житель ударил его прямо в сердце. Священнослужитель скончался на месте.В прокуратуре Ростовской области сообщили, что судом ему назначено наказание в виде 11 лет в колонии особого режима. В законную силу приговор пока не вступил.