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В Ростове убили пономаря Свято-Троицкого храма Батайска

В Ростове убили пономаря Свято-Троицкого храма Батайска
В Ростове убили пономаря Свято-Троицкого храма Батайска. Трагедия произошла 10 ноября в одном из автосервисов донской столицы.

DonDay со ссылкой на родственников Романа Джангрияна сообщает, что мужчина приехал с женой в Ростов, чтобы помочь своему другу с ремонтом машины. На территории автосервиса они столкнулись с нетрезвым мужчиной, который вёл себя вызывающе. Роман сделал ему замечание, но в ответ услышал только грубые слова.

Роман, не став терпеть оскорбления, потребовал извиниться. Однако мужчина, будучи под воздействием алкоголя, не стал просить прощения. Между ними завязалась драка.

В разгар конфликта мужчина достал нож и ударил им Романа в область сердца. Священнослужитель скончался мгновенно.

У Романа остались трое детей, младшему из которых – всего четыре года. Близкие сообщают, что после новости о смерти сына у его отца случился сердечный приступ.
Фото: Свято-Троицкий храм Батайска
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