Фото: Свято-Троицкий храм Батайска

В Ростове убили пономаря Свято-Троицкого храма Батайска. Трагедия произошла 10 ноября в одном из автосервисов донской столицы.DonDay со ссылкой на родственников Романа Джангрияна сообщает, что мужчина приехал с женой в Ростов, чтобы помочь своему другу с ремонтом машины. На территории автосервиса они столкнулись с нетрезвым мужчиной, который вёл себя вызывающе. Роман сделал ему замечание, но в ответ услышал только грубые слова.Роман, не став терпеть оскорбления, потребовал извиниться. Однако мужчина, будучи под воздействием алкоголя, не стал просить прощения. Между ними завязалась драка.В разгар конфликта мужчина достал нож и ударил им Романа в область сердца. Священнослужитель скончался мгновенно.У Романа остались трое детей, младшему из которых – всего четыре года. Близкие сообщают, что после новости о смерти сына у его отца случился сердечный приступ.