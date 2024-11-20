В Ростове под стражу заключили мужчину, зарезавшего пономаря Свято-Троицкого храма Батайска

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Ленинский районный суд Ростова заключил под стражу мужчину, зарезавшего пономаря Свято-Троицкого храма Батайска. Портал Donday со ссылкой на источник сообщил, что Юрия Л. закрыли в СИЗО до 11 января 2025 года.Напомним, происшествие случилось 10 ноября в одном из автосервисов донской столицы. Роман Джангриян приехал с женой в Ростов, чтобы помочь своему другу с ремонтом машины. На территории автосервиса они столкнулись с пьяным мужчиной, который вёл себя агрессивно. Роман сделал ему замечание, но тот начал нецензурно выражаться.Роман не смог терпеть такое поведение и потребовал извинений. Однако пьяный мужчина не извинился, и между ними завязалась драка. В ходе конфликта мужчина достал нож и нанес им удар Роману в сердце. Священнослужитель скончался на месте.У Романа остались трое детей, младшему из которых четыре года. По словам близких, его отец перенёс инфаркт после известия о смерти сына.Подозреваемому в убийстве священнослужителя грозит тюремное заключение сроком от пяти лет.