В Ростове оказалось больше всего заболевших COVID-19

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 238 человек. Большинство из них - жители донской столицы. За сутки с 22 по 23 апреля в этих городах зафиксировали 89 инфицированных. Второе место по числу заболевших делят Каменск-Шахтинский, Таганрог и Тарасовский район. В Сальском выявили восемь новых пациентов с COVID-19.В Зерноградском районе, а также городах Новочеркасске и Гуково заболели по семь человек. Шесть граждан подхватили вирус на территории Батайска. По пять - в Неклиновском, Красносулинском, Морозовском, Азовском, Константиновском районах и Новошахтинске. В Миллеровском, Тацинском и городе Шахты положительные результаты тестов на вирус получили по четыре человека.Пациентами с COVID-19 стали по три человека в Егорлыкском, Кашарском, Мясниковском, Багаевском, Чертковском районах и Азове. По двое заразились в Зимовниковском, Кагальницком, Семикаракорском, Аксайском, Дубовском и Пролетарском. Аналогичная ситуация - в Октябрьском, Мартыновском и Усть-Донецком районах. В Песчанокопском, Цимлянском, Целинском, Каменском, Волгодонском, а также в Донецке и Волгодонске - по одному заболевшему.С начала пандемии COVID-19 подхватили 86 339 человек. Из них 3 987 не смогли побороть инфекцию. По информации областного правительства, за минувшие сутки скончались 15 дончан.