Ростов снова в лидерах по числу новых заболевших COVID-19

В Ростовской области выявили еще 240 людей с коронавирусом. Из них по числу инфицированных за сутки с 14 по 15 лидирует донская столица. Там вирус подхватили 95 человек. Второе место делят Гуково, Шахты, Каменск-Шахтинский и Мартыновский район. В этих муниципалитетах пациентами с COVID-19 стали по семь человек.В Белокалитвинском, Пролетарском, Мясниковском, Цимлянском районах заразились по шесть дончан. В Сальском, Морозовском, Неклиновском, а также Таганроге и Батайске - по пять. На территории Зерноградского, Аксайского, Каменского, Крсносулинского, Азовского районов положительные тесты получили по четыре жителя.Инфекцию подхватили по три человека в Тарасовском, Константиновском и Миллеровском районах. В Дубовском, Багаевском, Кагальницком, Орловском, Тацинском, Боковском, Веселовском и Семикаракорском - по два. Аналогичная ситуация в Песчанокопском, Миллеровском, а также в городах Новочеркасск и Донецк. Меньше всего инфицированных оказалось в Матвеево-Курганском, Целинском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Кашарском, Ремонтненском районах и Азове. Там заразились по одному жителю региона.Всего в Ростовской области диагноз подтвердился у 84 435 человек с начала пандемии. Из них 3 852 скончались от последствий болезни. За минувшие сутки из жизни ушли 28 дончан в возрасте от 44 до 88 лет. По информации правительства региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями.