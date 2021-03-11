В Ростове один день не будет ходить троллейбус № 14

В Ростове-на-Дону в течение одного дня не будет ходить троллейбус № 14. Об этом сообщили на сайте городской администрации.Троллейбус, следующий по маршруту Центральный рынок - площадь 2-й Пятилетки, не будет ходить в воскресенье, 14 марта. Причиной приостановки маршрута станет отключение электричества в Октябрьском районе на улице Шеболдаева.В течение дня коммунальные службы планируют спилить несколько аварийных деревьев. Помимо этого, сотрудники планируют провести санитарную обрезку растений. Это нужно для того, чтобы больные деревья смогли избавиться от зараженных ветвей и побегов.