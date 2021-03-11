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В Ростове один день не будет ходить троллейбус № 14

В Ростове один день не будет ходить троллейбус № 14
В Ростове-на-Дону в течение одного дня не будет ходить троллейбус № 14. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Троллейбус, следующий по маршруту Центральный рынок - площадь 2-й Пятилетки, не будет ходить в воскресенье, 14 марта. Причиной приостановки маршрута станет отключение электричества в Октябрьском районе на улице Шеболдаева.

В течение дня коммунальные службы планируют спилить несколько аварийных деревьев. Помимо этого, сотрудники планируют провести санитарную обрезку растений. Это нужно для того, чтобы больные деревья смогли избавиться от зараженных ветвей и побегов.

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