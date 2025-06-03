Александр Скрябин: Летние каникулы юных ростовчан должны быть безопасными

Фото: администрация Ростова.

В администрации Ростова глава города Александр Скрябин провел планерное расширенное заседание. Одной из главных тем стало обсуждение обеспечения безопасности несовершеннолетних в летний период.— Период летних каникул требует особого внимания, — отметил глава города. — Наша первоочередная задача — сделать так, чтобы отдых детей был безопасным.В летнее время увеличивается число происшествий с участием несовершеннолетних. Дети становятся участниками различных ЧП. В связи с этим перед началом летних каникул во всех образовательных учреждениях города были проведены встречи с родителями и классные часы с участием представителей правоохранительных органов.Усилена информационная работа. На водных объектах были уточнены места, где люди купаются без разрешения. В сезон купания ежедневно функционируют объединённые группы специалистов.На заседании Александр Скрябин поручил активизировать меры по предотвращению нарушений. На данный момент проведено свыше двухсот рейдов.Есть еще одна важная тема в летний период — меры предупреждения несчастных случаев с открытыми окнами. Управлением образования будут направлены письма в адрес производителей москитных сеток, чтобы при установке раздавались памятки родителям о необходимости обеспечения безопасности детей.— Мы понимаем, что количество несчастных случаев снижается, когда ребенку есть чем заняться, и он находится под присмотром взрослых. И, чтобы юных ростовчан занять, открыли пришкольные и загородные лагеря, учреждения дополнительного образования, спортивные площадки, — добавил глава города.Кроме того, позаботились и о работе подростков в летний период. Управление образования заключило 80 договоров с работодателями, которые готовы принять их на работу.Александр Скрябин подчеркнул, что городские службы и родители объединяют усилия для обеспечения безопасности детей.