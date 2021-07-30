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В Ростове обследуют леса на заболевания и вредителей

В Ростове обследуют леса на заболевания и вредителей
В Ростове-на-Дону обследуют лесные насаждения на заболевания и вредителей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Управление благоустройства и лесного хохяйства Ростова ищут подрядчика, который осмотрит более 800 гектаров деревьев, расположенных в Первомайском районе.

В документе указано, что исполнитель должен провести проверку с помощью инструментов наземным методом, что позволит сделать точную оценку санитарного лесопатологического состояния лесов. Подрядчику предстоит выявить и определить причины, границы, степень повреждения или гибели насаждений. А также распределить деревья по категориям состояния и назначить санитарно-оздоровительные мероприятия в случае необходимости: сплошная санитарная рубка или уборка древесины, не использующейся на рынках. На все это управление благоустройство дает срок до 15 ноября.

На осмотр и постановление «диагноза» с рецептом от специалистов в лесных болезнях планируют потратить 1,1 миллион рублей. Деньги на это выделят из средств городского бюджета.

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