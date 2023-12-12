В Ростове объявлен режим повышенной готовности из-за сильного гололеда

Фото: Денис Демков.

Из-за сильного гололеда в Ростове объявили режим повышенной готовности. Об этом 12 декабря сообщил глава администрации.Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. За сутки более 500 тонн реагентов рассыпали по сотням дорог и тротуаров. За качеством работ следят мониторинговые группы, созданные в каждом районе донской столицы.Горожанам рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными. По возможности не выходить из дома. Если необходимо все-таки выбраться на улицу, идти нужно, не торопясь, наступая на всю подошву.Несмотря на активную работу коммунальщиков и температуру выше нуля, при которой лед начал таять, скользкие участки еще остаются. Кроме того, из-за сильного ветра с веток деревьев падают кусочки льда.