В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра и дождей

Фото: Ростов.ру

В Ростове из-за надвигающейся непогоды ввели режим повышенной готовности. До полудня 28 ноября все городские службы будут работать в усиленном режиме. Информация об этом размещена на сайте администрации донской столицы.С 25 по 27 ноября на регион обрушатся сильные дожди. Осадки будут сопровождаться ураганным ветром. По ожиданиям синоптиков, его скорость будет достигать до 29 метров в секунду.Из-за этого серьезно увеличивается вероятность возникновения ЧП: обрушения деревьев, рекламных плохо закрепленных конструкций, обрывы ЛЭП и тд.По возможности, граждан просят не выходить на улицу без острой необходимости.