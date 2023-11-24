В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра и дождей
В Ростове из-за надвигающейся непогоды ввели режим повышенной готовности. До полудня 28 ноября все городские службы будут работать в усиленном режиме. Информация об этом размещена на сайте администрации донской столицы.
С 25 по 27 ноября на регион обрушатся сильные дожди. Осадки будут сопровождаться ураганным ветром. По ожиданиям синоптиков, его скорость будет достигать до 29 метров в секунду.
Из-за этого серьезно увеличивается вероятность возникновения ЧП: обрушения деревьев, рекламных плохо закрепленных конструкций, обрывы ЛЭП и тд.
По возможности, граждан просят не выходить на улицу без острой необходимости.