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В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра и дождей

В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра и дождей
В Ростове из-за надвигающейся непогоды ввели режим повышенной готовности. До полудня 28 ноября все городские службы будут работать в усиленном режиме. Информация об этом размещена на сайте администрации донской столицы.

С 25 по 27 ноября на регион обрушатся сильные дожди. Осадки будут сопровождаться ураганным ветром. По ожиданиям синоптиков, его скорость будет достигать до 29 метров в секунду.

Из-за этого серьезно увеличивается вероятность возникновения ЧП: обрушения деревьев, рекламных плохо закрепленных конструкций, обрывы ЛЭП и тд.

По возможности, граждан просят не выходить на улицу без острой необходимости.
Фото: Ростов.ру
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