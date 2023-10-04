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В Ростове неизвестные загородили баками уличную роспись в память о ветеранах ВОВ

В Ростове неизвестные загородили баками уличную роспись в память о ветеранах ВОВ
В центре Ростова неизвестные заставили мусорными баками уличное граффити в память о ветеранах ВОВ. Кадры горожане опубликовали в соцсетях 3 октября.

По словам местных жителей, рисунок изображен на стене здания на Суворова, 58А. Чтобы освободить дорогу для проезда машин, мусорные баки поставили прямо напротив росписи в память о ветеранах ВОВ. Опубликованные кадры вызвали недоумение у ростовчан.

- Куда смотрят власть района и города, прокуратура? - возмутились местные жители.

В комментариях началось бурное обсуждение случившегося. Многие горожане считают, что подобные действия – это неуважение к тем, кто отдал жизнь, защищая Родину.

Городские власти сообщили, что мусорные баки переставили лишь на время. Через пару дней рисунком снова смогут любоваться прохожие.

- На данный момент идет установка новой контейнерной площадки по адресу: улица Суворова, 60. Мусорные контейнеры были передвинуты временно. До 5 октября будут поставлены на место, указанное в реестре контейнерных площадок, - добавили в администрации Ростова.
Фото: СоцСети
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