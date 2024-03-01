В Ростове неизвестные складируют мусор на улице Лесной

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону неизвестные устроили стихийную свалку на улице Лесной. Кадры Rostov отправили местные жители 1 марта.По словам горожан, свалка появилась на улице Лесной. Неизвестные периодически привозят мусор на участок рядом с жилым домом. На кадрах видно, как на траве лежит картон и различные упаковочные материалы.- Привозят мусор постоянно, даже тот который без проблем можно выбросить в жбан,- сказано в жалобе.Хозяева домовладения засекли нарушителей по камерам видеонаблюдения. На видео показано, как грузовик оставляет отходы. Также на месте свалки нашли данные одного из предпринимателей. Люди хотят привлечь виновника к ответственности и планируют обратиться в полицию.Стоит отметить, что за выброс мусора в неустановленном месте полагается штраф. В случае, если нарушителем стал предприниматель, ему придется заплатить от 80 до 100 тысяч рублей.