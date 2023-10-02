Ростовчане пожаловались на стихийную свалку в Нахичевани

Фото: Благоустройство

Жители Ростова пожаловались на стихийную свалку в Нахичевани. Жалобу местные жители опубликовали на сайте Благоустройства 1 октября.По словам горожан, стихийная мусорка образовалась на площади Карла Маркса, возле дома № 9. На кадрах видно, что отходы не убирали уже давно. Мусор лежит прямо посреди площади в несколько рядов.- Мусор не убирается 10 дней, - добавили ростовчане.По каким причинам свалку не вывозят, неизвестно. Из-за наваленных мусорных мешков люди не могут пройти, им приходится обходить замусоренный участок.Местным жителям следует обратиться в соответствующие службы, чтобы отходы вывезли.