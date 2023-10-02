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Ростовчане пожаловались на стихийную свалку в Нахичевани

Ростовчане пожаловались на стихийную свалку в Нахичевани
Жители Ростова пожаловались на стихийную свалку в Нахичевани. Жалобу местные жители опубликовали на сайте Благоустройства 1 октября.

По словам горожан, стихийная мусорка образовалась на площади Карла Маркса, возле дома № 9. На кадрах видно, что отходы не убирали уже давно. Мусор лежит прямо посреди площади в несколько рядов.

- Мусор не убирается 10 дней, - добавили ростовчане.

По каким причинам свалку не вывозят, неизвестно. Из-за наваленных мусорных мешков люди не могут пройти, им приходится обходить замусоренный участок.

Местным жителям следует обратиться в соответствующие службы, чтобы отходы вывезли.
Фото: Благоустройство
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