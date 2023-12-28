В Ростове жители Северного сняли, как мусоровозы выбрасывают отходы на дорогу
В Ростове жители на Северном пожаловались на стихийную свалку. В сети появился ролик, на котором очевидец снял, как водитель мусоровоза сбрасывает мусор на проезжую часть. Кадры горожанин опубликовал в соцсетях 28 декабря.
По словам местного жителя, на пересечении улиц Орбитальной и Зрелищной появилась стихийная свалка. На кадрах видно, что у горы отходов стоит мусоровоз, из которого выходит водитель. Горожанин решил разобраться, по какой причине посреди дороги складируют мусор, и получил неожиданный ответ.
- Это администрация Октябрьского района выбрасывает, - добавил автомобилист.
На большом участке разбросаны ветви деревьев и другой крупный мусор. Сам водитель заявил, что отходы складирует у дороги не он. При каких обстоятельствах на участке решили организовать стихийную свалку, неизвестно. Вероятно, горожане ждут официальный ответ от районной администрации по поводу случившегося.
Как скоро мусор вывезут, пока не известно.