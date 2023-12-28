В Ростове жители Северного сняли, как мусоровозы выбрасывают отходы на дорогу

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В Ростове жители на Северном пожаловались на стихийную свалку. В сети появился ролик, на котором очевидец снял, как водитель мусоровоза сбрасывает мусор на проезжую часть. Кадры горожанин опубликовал в соцсетях 28 декабря.По словам местного жителя, на пересечении улиц Орбитальной и Зрелищной появилась стихийная свалка. На кадрах видно, что у горы отходов стоит мусоровоз, из которого выходит водитель. Горожанин решил разобраться, по какой причине посреди дороги складируют мусор, и получил неожиданный ответ.- Это администрация Октябрьского района выбрасывает, - добавил автомобилист.На большом участке разбросаны ветви деревьев и другой крупный мусор. Сам водитель заявил, что отходы складирует у дороги не он. При каких обстоятельствах на участке решили организовать стихийную свалку, неизвестно. Вероятно, горожане ждут официальный ответ от районной администрации по поводу случившегося.Как скоро мусор вывезут, пока не известно.