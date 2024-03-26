В Ростове неизвестные обклеили автомобиль «БМВ» бананами

Фото: СоцСети

В Ростове неизвестные обклеили иномарку бананами. Кадры опубликовали в соцсетях 25 марта.Транспорт заметили на пересечении Соборного и Серафимовича простые прохожие. На кадрах отчетливо видно, что на «БМВ» изолентой прилепили бананы.- Бананы нынче дорогие... повезло, - иронично подметили ростовчане.Как подчеркнули ростовчане в комментариях, сам хозяин авто решил сделать это. Он поставил цель продать транспорт за 10 дней. Когда банан почернеет – время вышло. Кто-то думает, что таким способом автомобилиста за что-то наказали.По какой причине транспорт оказался залеплен бананами, не сообщается. Однако ростовчан увиденное точно повеселило.