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В Ростове неизвестные обклеили автомобиль «БМВ» бананами

В Ростове неизвестные обклеили автомобиль «БМВ» бананами
В Ростове неизвестные обклеили иномарку бананами. Кадры опубликовали в соцсетях 25 марта.

Транспорт заметили на пересечении Соборного и Серафимовича простые прохожие. На кадрах отчетливо видно, что на «БМВ» изолентой прилепили бананы.

- Бананы нынче дорогие... повезло, - иронично подметили ростовчане.

Как подчеркнули ростовчане в комментариях, сам хозяин авто решил сделать это. Он поставил цель продать транспорт за 10 дней. Когда банан почернеет – время вышло. Кто-то думает, что таким способом автомобилиста за что-то наказали.

По какой причине транспорт оказался залеплен бананами, не сообщается. Однако ростовчан увиденное точно повеселило.
Фото: СоцСети
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