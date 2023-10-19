В Ростове не нашлось желающих законсервировать «Дом актера»
В Ростове поиски подрядчика для консервации «Дома актера» закончились неудачей. Желающих заняться работами по сохранению здания на улице Максима Горького, 270 так и не нашлось. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.
Теперь МКУ «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» опубликовало тендер повторно. Сумма осталась прежней: 42 миллиона рублей. На выполнение задания дается ровно год с даты заключения контракта.
Известную пятиэтажку построили в 30-х годах прошлого столетия. Изначально там жили актеры Ростовского театра драмы имени Горького - оттуда и название. После пожара в 1984-м дом стал маневренным. С тех пор людям так и не предоставили постоянное жилье. Когда «Дом актера» признали аварийным и подлежащим реконструкции, в отношении ответственного лица возбудили уголовное дело за халатность. Якобы оно не уследило, чтобы вовремя провели капремонт.
Как только делом заинтересовался глава СКР, в администрации Ростова начали активно готовить «Дом актера» к реконструкции. Чиновники озаботились поиском подрядчика на разработку проекта ремонта и даже нашли, куда переселить жильцов. Трижды на госзакупках появлялся тендер, но каждый раз желающих не находилось.
Тогда приняли решение законсервировать здание, чтобы оно окончательно не развалилось до обещанного ремонта. На разработку проекта консервации выделили 4 миллиона рублей. Подрядчик нашелся сразу же. Теперь дело за малым: укрепить пятиэтажку.