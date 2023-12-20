В Ростове нашли живым подростка, сбежавшего из ЦГБ
Спустя неделю завершились поиски 15-летнего мальчика, сбежавшего из ЦГБ Ростова. По информации DonDay.ru, 20 декабря Валерия М. нашли недалеко от другой больницы — БСМП-2 на улице Бодрой.
Подросток живет в городе Шахты. Утром 14 декабря его отвезли на прием в ЦГБ. Около 15:00, после консультации у врача, парень сбежал в неизвестном направлении. Он временами выходил на связь со знакомыми и сообщал о том, что якобы путешествует по области. За несколько дней мальчик побывал в Азове и дважды — в Таганроге.
Правоохранители вместе с волонтерами почти неделю пытались отыскать пропавшего. Утром 20 декабря Валеру нашли в нескольких километрах от места исчезновения, у БСМП-2. Где парень находился все это время, выясняет полиция.