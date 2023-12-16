Подросток сбежал из ЦГБ Ростова и пропал без вести
В Ростовской области 15-летний мальчик пропал без вести. Как сообщил DonDay.ru, о местонахождении Валерия Матвеева ничего не известно с 14 декабря.
Школьник проживает в городе Шахты. В тот день его привезли на прием в ЦГБ Ростова. После консультации, около 15:00, парень сбежал. Предположительно, подросток решил покататься по региону. Временами он заходит в соцсети и пишет знакомым, где был. За пару дней Валера посетил Азов и дважды — Таганрог. Возвращаться в Шахты он пока не собирается.
К поискам ребенка подключились правоохранители. Они составили ориентировку на пропавшего: рост — 163 сантиметра, телосложение среднее, карие глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения Валера был одет в черные джинсы и такого же цвета кофту. На ногах — черные кроссовки.
Из особых примет — татуировки: доберман на предплечье, паутина на локте, смайлик в районе щиколотки, цифра 13 на груди, «АК-47» на кисти и демон на запястье.
Если вы видели этого мальчик или знаете, где он сейчас находится, сообщите по номеру: 8-953-073-02-00 (Алина).