В Ростове к поискам сбежавшего из ЦГБ подростка подключились волонтеры

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К поискам пропавшего из ЦГБ Ростова 15-летнего мальчика подключили волонтеров. Информации о местонахождении Валерия М. не появлялось с 14 декабря.Школьник проживает в городе Шахты. В тот день его доставили в ЦГБ Ростова на прием. После консультации около 15:00 парень ушел из больницы в неизвестном направлении. Предположительно, подросток решил прокатиться по городам донского региона. Всего за пару дней Валера уже побывал в Азове и Таганроге.К поискам пропавшего подростка подключили правоохранителей. Позднее последовала помощь от волонтерских отрядов.Валерий М. на вид ростом 163 сантиметра и среднего телосложения. У него карие глаза и темно-русые волосы. В день исчезновения он надел черные джинсы и кофту того же цвета. На ноги он обул черные кроссовки.Если вам известно, где может находиться мальчик, сообщите по телефону: 8-953-073-02-00 (Алина).