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В Ростове нашли живой пропавшую глухую старушку

В Ростове нашли живой пропавшую глухую старушку

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую глухую старушку. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда в социальных сетях. Алла Филенко (Двоенко) почти сутки не выходила на связь с родственниками.

83-летняя женщина ушла из дома на улице Тружеников 19 сентября около 9:00 и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам, которые оперативно разместили ориентировки. Вечером того же дня стало известно, что Аллу нашли живой.

Как выяснилось, бабушку заметил на улице один из прохожих. Он сразу же набрал номер поискового отряда, и ей помогли вернуться домой. Теперь жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.
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