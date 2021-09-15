В Ростове нашли живой пропавшую глухую старушку

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую глухую старушку. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда в социальных сетях. Алла Филенко (Двоенко) почти сутки не выходила на связь с родственниками.83-летняя женщина ушла из дома на улице Тружеников 19 сентября около 9:00 и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам, которые оперативно разместили ориентировки. Вечером того же дня стало известно, что Аллу нашли живой.Как выяснилось, бабушку заметил на улице один из прохожих. Он сразу же набрал номер поискового отряда, и ей помогли вернуться домой. Теперь жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.