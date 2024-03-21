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В Ростове нашли мертвым пропавшего без вести 18-летнего парня

В Ростове нашли мертвым пропавшего без вести 18-летнего парня
В Ростове найден мертвым пропавший без вести 18-летний парень. Александр Лепетуха не выходил на связь с близкими с 19 марта.

В тот день молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились с заявлением в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Неравнодушные люди развернули настоящий штаб для поисков парня. На месте работали сотни человек, включая волонтеров и добровольцев.

К сожалению, поиски закончились трагично. Александра нашли мертвым 21 марта. При каких обстоятельствах молодой человек погиб, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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