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В Ростове на ж/д станции на мине едва не подорвались три машины для бойцов СВО

В Ростове на ж/д станции на мине едва не подорвались три машины для бойцов СВО
В Ростове на ж/д станции на мине едва не подорвались три машины для бойцов СВО. Информацию об этом сообщили в региональном отделении «Общероссийского народного фронта» в Республике Хакасия 10 июля.

Из Хакасии на фуре везли три автомобиля для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО). Планировалось, что большегруз разгрузят на железнодорожной станции в Ростове. Однако за пять минут до начала разгрузки сотрудники вокзала попросили прекратить работы.

На станции были обнаружены мины времён Второй Мировой войны. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб, саперы и спасатели. Территория вокруг станции была оцеплена.

Спустя несколько часов мину обезвредили, а оцепление сняли. Сложно даже вообразить, какой масштаб могла бы приобрести трагедия, если бы работы по разгрузке фуры вызвали взрыв.
Фото: МЧС
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