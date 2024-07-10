Фото: МЧС

В Ростове на ж/д станции на мине едва не подорвались три машины для бойцов СВО. Информацию об этом сообщили в региональном отделении «Общероссийского народного фронта» в Республике Хакасия 10 июля.Из Хакасии на фуре везли три автомобиля для бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО). Планировалось, что большегруз разгрузят на железнодорожной станции в Ростове. Однако за пять минут до начала разгрузки сотрудники вокзала попросили прекратить работы.На станции были обнаружены мины времён Второй Мировой войны. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб, саперы и спасатели. Территория вокруг станции была оцеплена.Спустя несколько часов мину обезвредили, а оцепление сняли. Сложно даже вообразить, какой масштаб могла бы приобрести трагедия, если бы работы по разгрузке фуры вызвали взрыв.