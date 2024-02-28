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В Ростове на Западном забил коммунальный фонтан

В Ростове на Западном забил коммунальный фонтан
В Западном жилом массиве забил коммунальный фонтан. Авария произошла 28 февраля на улице Каширской. Кадрами делятся очевидцы в социальных сетях.

Поток воды выбил люк напротив дома №8/2. Жидкость бурным потокам потекла по двору. Затопленными оказались тротуар и проезжая часть. Горожане буквально не могут подойти к подъезду и припаркованным машинам, не промочив ноги.

По словам местных жителей, из-за коммунальной аварии в домах на улице Извилистой нет воды.

- Периодами в этом месте вода бежит, водоканал делает, а через пару месяцев опять прорывает, - пишут в ростовчане.
Фото: социальные сети
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