В Ростове на Западном забил коммунальный фонтан

Фото: социальные сети

В Западном жилом массиве забил коммунальный фонтан. Авария произошла 28 февраля на улице Каширской. Кадрами делятся очевидцы в социальных сетях.Поток воды выбил люк напротив дома №8/2. Жидкость бурным потокам потекла по двору. Затопленными оказались тротуар и проезжая часть. Горожане буквально не могут подойти к подъезду и припаркованным машинам, не промочив ноги.По словам местных жителей, из-за коммунальной аварии в домах на улице Извилистой нет воды.- Периодами в этом месте вода бежит, водоканал делает, а через пару месяцев опять прорывает, - пишут в ростовчане.