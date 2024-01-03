В Ростове на Западном ограничат движение транспорта с 5 января

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В Железнодорожном районе Ростова с 5 января ограничат движение транспорта. О неудобствах предупредили в департаменте автомобильных дорог города.Из-за строительства водопроводной линии водители не смогут проехать на улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года. Трудности с проездом также ожидаются на спуске с путепровода проспекта Стачки до улицы Привокзальной.Восстановить движение транспорта планируют после 5 февраля. Водителями на протяжении месяца придется пользоваться альтернативными маршрутами.