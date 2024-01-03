Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Западном ограничат движение транспорта с 5 января

В Ростове на Западном ограничат движение транспорта с 5 января
В Железнодорожном районе Ростова с 5 января ограничат движение транспорта. О неудобствах предупредили в департаменте автомобильных дорог города.

Из-за строительства водопроводной линии водители не смогут проехать на улице Портовой от дома №30 до площади Стачки 1902 года. Трудности с проездом также ожидаются на спуске с путепровода проспекта Стачки до улицы Привокзальной.

Восстановить движение транспорта планируют после 5 февраля. Водителями на протяжении месяца придется пользоваться альтернативными маршрутами.

Фото: Яндекс. Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.