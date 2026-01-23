Фото: нейросеть

В 2025 году продажи книг в Ростове значительно выросли по сравнению с 2024 годом — на 25%. Среди самых популярных жанров у местных читателей оказались биографии, мемуары и издания о культуре, искусстве и моде.По данным аналитиков Авито, заметный рост продаж наблюдался в нехудожественной литературе и её поджанрах. В биографической и мемуарной продукции спрос увеличился в 10,5 раза. Второе место занимают книги о культуре, искусстве и моде — их покупательская активность возросла примерно в той же пропорции. Тройку лидеров замыкают медицинские издания с ростом продаж около 9,5 раза. Далее следует публицистика — спрос вырос в десять раз. Также в топ-5 попали издания для родителей, продажи которых возросли в восемь раз.Следует отметить, что по всей России продажи художественной литературы также увеличились примерно в четыре раза. Наибольший прирост зафиксирован у фантастики — покупки стали чаще в 3,5 раза. Второе место занимает мистика (рост – около трёх раз). Тройку лидирующих жанров замыкают детективы — спрос вырос примерно в два раза. За ними следуют юмористические книги — прирост продаж составил около 24%. Также книжные драмы стали покупать примерно на 9% чаще.