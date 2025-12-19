На ближайших выходных в Ростове потеплеет до +2 градусов

Фото: Donday

Жителей Ростова-на-Дону ждет небольшое потепление в эти выходные, 20 и 21 декабря. По данным ростовского Гидрометцентра, температура днем поднимется до +2 градусов.В субботу, 20 декабря, в столице Дона ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха составит от +1 до +2 градусов. К ночи столбик термометра опустится до -3 градусов. Ветер будет слабым, с порывами не более двух метров в секунду.Воскресенье, 21 декабря, порадует жителей города ясной погодой. Утром ожидается потепление до +2 градусов, а к вечеру температура опустится до +1 градуса. В течение дня ожидаются солнечная погода и более сильный ветер, до трех метров в секунду.