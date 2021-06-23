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В Ростове на выходных обещают жаркую погоду и дождь

В Ростове на выходных обещают жаркую погоду и дождь

В Ростове на выходных синоптики обещают жаркую погоду, облачность и небольшой дождь. Об этом сообщили на сайте Росгидрометцентра 25 июня.

Так, суббота начнётся со скромных осадков. Уже к обеду дождь прекратится, однако тучи на небе никуда не уйдут. Температура тоже не порадует ростовчан. Днём она поднимется до +32 градусов, это учитывая западный ветер всего от 1 до 3 метров в секунду. Любители сауны будут в восторге, ведь погода предоставит парилку не только бесплатно, но и повсеместно.

В воскресенье дождя не будет. Столбики термометров поднимутся только до +29. Ветер не поднимется выше 3 метров в секунду и стабильно будет держаться на этом значении до понедельника.

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