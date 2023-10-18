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В Ростове на Волгоградской образовалась огромная яма

В Ростове на Волгоградской образовалась огромная яма
В Ростове-на-Дону на Волгоградской образовалась глубокая яма. Кадры пробоины горожане опубликовали в соцсетях 18 октября.

По словам местных жителей, яма образовалась прямо посреди дороги возле дома № 23. На снимках видно, что пробоина достигает около полуметра в глубину и метра в длину. Не исключено, что на опасной территории могут пострадать как водители, так и пешеходы.

- Можно лишиться колес и здоровья, - добавили горожане.

Ситуация может ухудшиться в темное время суток. Автомобилисты могут просто не заметить пробоину и повредить машину.

Как скоро дорожники залатают яму, неизвестно. Жителям остается надеяться, что это сделают в ближайшее время.
Фото: Соцсети.
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