В Ростове на Волгоградской образовалась огромная яма

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону на Волгоградской образовалась глубокая яма. Кадры пробоины горожане опубликовали в соцсетях 18 октября.По словам местных жителей, яма образовалась прямо посреди дороги возле дома № 23. На снимках видно, что пробоина достигает около полуметра в глубину и метра в длину. Не исключено, что на опасной территории могут пострадать как водители, так и пешеходы.- Можно лишиться колес и здоровья, - добавили горожане.Ситуация может ухудшиться в темное время суток. Автомобилисты могут просто не заметить пробоину и повредить машину.Как скоро дорожники залатают яму, неизвестно. Жителям остается надеяться, что это сделают в ближайшее время.