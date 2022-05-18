В Ростове на установку лежачих полицейских потратят 2,5 миллиона рублей

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Департамент автодорог Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который установит лежачих полицейских в городе. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок 18 мая.В документах не сказано, сколько всего необходимо лежачих полицейских. В объеме работ значится, что нужно демонтировать восемь квадратных метров ИН (прим. - искусственных неровностей) и установить 106 квадратных метров. Перед этим придется очистить покрытие дороги от пыли и грязи, разметить дорогу и просверлить дыры для крепежа. Прикреплять к асфальту полицейских будут с помощью клея.Выполнить работы нужно до 30 ноября. На лежачих полицейских готовы потратить 2,5 миллиона рублей. Деньги направят из средств городского бюджета.