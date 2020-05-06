В Ростове на улицу Пушкинскую вернули памятник скрипачу Моне
На улицу Пушкинскую в донской столице вернули памятник ростовскому скрипачу Моне. Об этом сообщил один из инвесторов проекта Николай Ларин, на своей странице в фейсбуке. Так, 8 мая постамент вернули на прежнее место – на пересечении проспекта Соколова и улицы Пушкинской.
Напомним, история памятника ростовскому музыканту Соломону Наумовичу Телесину (по кличке Моня) разворачивалась крайне неординарно. Монумент открыли 13 декабря 2019 года. На мероприятии присутствовал известный исполнитель Александр Розенбаум. Артист однажды посвятил одну из своих песен Моне, потому было решено поставить памятник раньше его полной готовности, прямо на плитку.
Сразу после окончания церемонии открытия, постамент забрали в мастерскую и в течении нескольких месяцев не возвращали на прежнее место. Как выяснилось позднее, причиной задержки послужил протест некоторых местных жителей, которые не хотели, чтобы уличные музыканты располагались на улице писателей. Не смотря на протестующих, комиссия по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в Ростове-на-Дону решила вернуть памятник.