Памятник «скрипачу Моне» в Ростове убрали сразу после открытия



В Ростове скульптуру «скрипачу Моне» убрали сразу после открытия. На мероприятии 13 декабря присутствовал Александр Розенбаум. Он приехал в донскую столицу, чтобы дать ежегодный концерт, и организаторы проекта пригласили его посетить открытие памятника.



Артист является автором песни о донском скрипаче Моне (Соломоне Телесином), который выступал в местном кабаке после Великой Отечественной войны: «Скрипач-аидыш Моня, когда-то бог симфоний, играет каждый вечер в ростовском кабаке».



Конечно, Розенбаум счёл своим долгом принять участие в открытии памятника герою своей песни. Но дело в том, что к тому моменту рабочие ещё не успели подготовить площадку для установки памятника. Статую привезли на пересечение улицы Пушкинской и проспекта Соколова и просто поставили на асфальт. Туда приехал Александр Розенбаум, который с удовольствием фотографировался с Моней. Когда церемония открытия прошла, «скрипача» забрали обратно в мастерскую.



Кстати, изначально памятник планировали поставить на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Обороны рядом с рестораном, где Моня выступал. Затем планы изменились, и после того как архитектор утвердил проект, скульптуру решили поставить на Пушкинской. Как только рабочие установят площадку, ростовский скрипач станет на своё место и скоро наверняка превратится в один из символов донской столицы.