В Ростове на Пушкинскую вернут памятник скрипачу Моне



На улицу Пушкинскую в Ростове вернут памятник скрипачу Моне.



Напомним историю. Скульптуру известного музыканта установили 13 декабря. В тот день в донскую столицу приезжал с концертом известный исполнитель Александр Розенбаум. Чтобы артист, который посвятил одну из своих песен ростовскому скрипачу, смог поучаствовать в открытии, памятник поставили на плитку. Постамент к тому моменту ещё не был готов.



Сделать платформу и закрепить на ней композицию было решено после открытия с участием Розенбаума. Скульптуру вернули в мастерскую. Но ни через неделю, ни через месяц она на Пушкинскую не вернулась. Как выяснилось, один из городских активистов выступил против установки Мони на Пушкинской: мол, уличному музыканту не место среди плеяды известных донских писателей.

- Вопрос об установке памятника именно на Пушкинской был согласован с администрацией района, - рассказал инициатор создания композиции Николай Ларин. – Но по какой-то непонятной причине дело застопорилось.



Решение о месте памятника принимает комиссия по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имён выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-дону. Орган с таким длинным названием в очередной раз собрался 11 марта.

- Для установки памятника Моне было предложено несколько мест, но большинство членов комиссии проголосовали за первоначальный вариант – улицу Пушкинскую, - добавил Ларин.



Теперь решение комиссии должно быть оформлено в постановление администрации. Всё остальное, как говорится, - дело техники. Однако, как заведено, бюрократические проволочки могут снова затормозить дело. Вероятнее всего, композиция вернётся на Пушкинскую не раньше, чем через месяц.



Добавим, что настоящее имя Мони - Соломон Наумович Телесин. В Ростове музыкант играл на разных площадках и, конечно же, в кафе и ресторанах. Именно в «ростовских кабаках» талантливый скрипач получил своё второе имя – Моня.