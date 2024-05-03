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В центре Ростова из-за ДТП с трамваем образовалась пробка

В центре Ростова из-за ДТП с трамваем образовалась пробка
В центре Ростова 3 мая образовалась пробка. Причиной этого стала авария с трамваем на улице Максима Горького.

Около 8:30 на перекрёстке с проспектом Чехова трамвай протаранил два легковых автомобиля. В результате аварии машины перекрыли почти всю проезжую часть.

К 10:00 на месте ДТП образовалась небольшая пробка — примерно 300 метров длиной. Однако движение автомобилей все равно сильно затруднено.

На место аварии уже приехали полицейские, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Пока информации о погибших или пострадавших в результате ДТП нет. Сотрудники Управления ГИБДД по Ростовской области еще не давали комментариев по поводу этого происшествия.
Фото: Яндекс.Карты
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