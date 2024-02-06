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В Ростове на улице Ленина убрали огромный тополь, перегородивший дорогу

В Ростове на улице Ленина убрали огромный тополь, перегородивший дорогу
На улице Ленина в Ростове-на-Дону убрали огромный ствол с проезжей части. ЧП произошло днем 5 февраля неподалеку от дома № 60. Тополь, достигавший в высоту двухэтажного здания, внезапно обрушился на припаркованное легковое авто. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Но дерево перегородило дорогу, поэтому возникла небольшая пробка.

Ближе к вечеру коммунальные службы активно отреагировали на произошедшее. Команда специалистов за несколько часов разбила огромный ствол на части и убрала его с участка. Для успешной очистки от завала коммунальщикам потребовалось задействовать специальную вышку-подъемник и автотранспорт для транспортировки обломков ствола.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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