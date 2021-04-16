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В Ростове на улице Горького на пять месяцев ограничат движение транспорта

В Ростове на улице Горького на пять месяцев ограничат движение транспорта
На одной из центральных улиц Ростова ограничат движение автомобилей на пять месяцев. Проезд запретят по улице Максима Горького, в районе дома № 98 (пересечение с переулком Семашко). Причиной временных неудобств стали строительные работы на улице Пушкинской, 97. Перекрывать движение будут для въезда и выезда спецтехники. Запрет вступит в силу 5 мая и продлится до 14 октября.

На улице Раздорской аналогичная ситуация сложится 3 мая. В связи со строительными работами в доме № 2А перекроют проезд по правой полосе дороги в сторону улицы Казахской (восточное направление). Кроме того, под запретом окажется и остановка транспортных средств. Как сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения, ограничение также действует до 14 октября.

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