Имущество ростовской компании «Интурист» выставлено на торги



Фото: www.srosvod.ru

В Ростове на продажу выставлено имущество ОАО «Интурист». С молотка планируется пустить активы на сумму 26,3 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Согласно опубликованным данным, первый аукцион состоится 23 сентября. С молотка пойдут бытовая техника, мебель и хозяйственный инвентарь. В лот входят 556 предметов. Начальная цена составляет 2,4 миллиона рублей.



Следующие торги состоятся через месяц, 29 октября. На торги выставят дебиторскую задолженность «Интуриста». В списке - права требования к нескольким компаниям, юридическим лицам и организациям. В их числе, например, ПАО «Сбербанк», ООО «ЦДК «Дон-Плаза», РСОО «Федерация плавания Ростовской области».



Добавим, что открытое акционерное общество «Интурист» было организовано в 2002 году. Основным видом деятельности компании является предоставление услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания.

В 2017 году собственники начали процедуру ликвидации компании. В мае 2018 года в отношении «Интуриста» началось конкурсное производство. Через год, в апреле 2019 года, компания «Агроком Холдинг» Ивана Саввиди выкупила имущественно-земельный комплекс «Интуриста». Таким образом в собственность «Агрокома» перешли земельные участки и здание гостиницы «Дон-Плаза».