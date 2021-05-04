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В Ростове на Темерницком мосту пассажирский автобус врезался в столб: видео

В Ростове на Темерницком мосту пассажирский автобус врезался в столб: видео
На Темерницком мосту в Ростове водитель пассажирского автобуса врезался в фонарный столб. Происшествие случилось утром 11 мая в районе улицы 1-й Луговой.

По словам очевидцев, водитель многокилограммовой машины не справился с управлением и съехал с дороги. Препятствием, которое остановило автобус от дальнейшего скатывания, оказался столб. Удар оказался таким, что опора сильно наклонилась в другую сторону.

На место прибыли сотрудники ДПС и аварийная служба. Были ли в общественном транспорте люди, неизвестно. Переднюю часть автобуса сильно смяло после столкновения со столбом.

Небольшое ДТП стало причиной многокилометровой пробки в районе Портовой.

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