В Ростове на Темерницком мосту пассажирский автобус врезался в столб: видео

На Темерницком мосту в Ростове водитель пассажирского автобуса врезался в фонарный столб. Происшествие случилось утром 11 мая в районе улицы 1-й Луговой.По словам очевидцев, водитель многокилограммовой машины не справился с управлением и съехал с дороги. Препятствием, которое остановило автобус от дальнейшего скатывания, оказался столб. Удар оказался таким, что опора сильно наклонилась в другую сторону.На место прибыли сотрудники ДПС и аварийная служба. Были ли в общественном транспорте люди, неизвестно. Переднюю часть автобуса сильно смяло после столкновения со столбом.Небольшое ДТП стало причиной многокилометровой пробки в районе Портовой.