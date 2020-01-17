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Автобус врезался в столб в Ростове-на-Дону

Автобус врезался в столб в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автобуса. Авария случилась в Первомайском районе днём 19 января.

Водитель автобуса № 85 отъехал от улицы Воровского. Как рассказали очевидцы, мужчина одновременно давал сдачу пассажирам и разговаривал по телефону. Он не справился с управлением и врезался в столб у дороги. Ни один человек не пострадал, и транспортное средство не получило серьёзных механических повреждений.

Пассажиры вернулись на остановку и пересели на другой автобус. Водитель остался ждать сотрудников ГИБДД.

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