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В Ростове на Театральном неделю не работает светофор из-за коммунальной аварии

В Ростове на Театральном неделю не работает светофор из-за коммунальной аварии
В центре Ростова после коммунальной аварии на Театральном проспекте неделю не работает светофор. Об этом 22 июля в соцсетях рассказали местные жители.

Как сообщалось ранее, ЧП случилось 15 июля на пересечении с улицей Красноармейской. Там произошел порыв трубы, из-за которого упал столб со световыми сигналами. Светофор перевели в желтое мигание, поэтому автомобилисты ориентировались по дорожным знакам.

В центре инженерно-технологической службы (ЦИТС) обещали восстановить работу светофора в течение двух суток после завершения аварийных работ водоканалом. Однако прошла уже неделя, а воз и ныне там.

Из-за ЧП на участке возле площади Энергетиков периодически появляются небольшие заторы. Тем временем в водоканале не в курсе, что 15 числа там велись аварийные работы. Возможно, именно поэтому ЦИТС так и не приступил к восстановлению работы светофора.

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