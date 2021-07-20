В Ростове на Театральном неделю не работает светофор из-за коммунальной аварии
В центре Ростова после коммунальной аварии на Театральном проспекте неделю не работает светофор. Об этом 22 июля в соцсетях рассказали местные жители.
Как сообщалось ранее, ЧП случилось 15 июля на пересечении с улицей Красноармейской. Там произошел порыв трубы, из-за которого упал столб со световыми сигналами. Светофор перевели в желтое мигание, поэтому автомобилисты ориентировались по дорожным знакам.
В центре инженерно-технологической службы (ЦИТС) обещали восстановить работу светофора в течение двух суток после завершения аварийных работ водоканалом. Однако прошла уже неделя, а воз и ныне там.
Из-за ЧП на участке возле площади Энергетиков периодически появляются небольшие заторы. Тем временем в водоканале не в курсе, что 15 числа там велись аварийные работы. Возможно, именно поэтому ЦИТС так и не приступил к восстановлению работы светофора.