В Ростове на Театральном на двое суток отключили светофор из-за коммунальной аварии

Из-за коммунальной аварии в центре Ростова-на-Дону не работает светофор. ЧП случилось в районе площади Энергетиков 15 июля.По словам очевидцев, столб со световыми сигналами упал посреди дня. Без светофора на участке проспект Театральный - улица Красноармейская образовалась пробка.Причиной ЧП стал очередной порыв трубы в центре. На месте уже работают специалисты.- Светофор переведен в желтое мигание до устранения причин, - прокомментировали в центре инженерно-технологической службы. - Сейчас автомобилистам нужно ориентироваться по дорожным знакам.Работу светофора обещают восстановить в течение двух суток после завершения аварийных работ водоканалом. Судя по ситуации на «Яндекс.Картах», периодически там появляются небольшие заторы. Однако в утренний час пик пробка может значительно увеличиться, поэтому водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда.