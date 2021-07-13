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В Ростове на Театральном на двое суток отключили светофор из-за коммунальной аварии

В Ростове на Театральном на двое суток отключили светофор из-за коммунальной аварии
Из-за коммунальной аварии в центре Ростова-на-Дону не работает светофор. ЧП случилось в районе площади Энергетиков 15 июля.

По словам очевидцев, столб со световыми сигналами упал посреди дня. Без светофора на участке проспект Театральный - улица Красноармейская образовалась пробка.

Причиной ЧП стал очередной порыв трубы в центре. На месте уже работают специалисты.

- Светофор переведен в желтое мигание до устранения причин, - прокомментировали в центре инженерно-технологической службы. - Сейчас автомобилистам нужно ориентироваться по дорожным знакам.

Работу светофора обещают восстановить в течение двух суток после завершения аварийных работ водоканалом. Судя по ситуации на «Яндекс.Картах», периодически там появляются небольшие заторы. Однако в утренний час пик пробка может значительно увеличиться, поэтому водителям рекомендуется заранее выбирать пути объезда.

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