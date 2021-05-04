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В центре Ростова на Садовой отключили светофор

В центре Ростова на Садовой отключили светофор
В центре Ростова временно обесточили светофор. Автомобилисты лишились сигнального объекта на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Островского.

Как сообщили в администрации Ростова, «Горсвет» проводит на объекте ремонтные работы. Когда включат светофор, пока не известно.

На улице Большой Садовой уже собирается небольшая пробка. Движение в обе стороны затруднено от главного автовокзала до Богатяновского спуска. Общая протяженность «желтого» участка на «Яндекс. Картах» составляет около 3,5 километра.

Автомобилистам стоит заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в огромной пробке, которая может возникнуть в ближайшее время.

Фото: Юга.ру.

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