В центре Ростова на Садовой отключили светофор

В центре Ростова временно обесточили светофор. Автомобилисты лишились сигнального объекта на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Островского.Как сообщили в администрации Ростова, «Горсвет» проводит на объекте ремонтные работы. Когда включат светофор, пока не известно.На улице Большой Садовой уже собирается небольшая пробка. Движение в обе стороны затруднено от главного автовокзала до Богатяновского спуска. Общая протяженность «желтого» участка на «Яндекс. Картах» составляет около 3,5 километра.Автомобилистам стоит заранее выбрать пути объезда, чтобы не оказаться в огромной пробке, которая может возникнуть в ближайшее время.