Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на скамье подсудимых оказался предприниматель из «списка Титова»

В Ростове на скамье подсудимых оказался предприниматель из «списка Титова»
Фото: 1106.ml

В Ростове прошло очередное заседание по делу бывшего председателя Правления ростовского «Капиталбанка» Сергея Осипова. Кандидат экономических наук, профессор Академии Естествознания, заслуженный работник образования был заключен под стражу в ноябре 2016 года Ленинским районным судом Ростова.

Свою должность 47-летний Сергей Осипов занимал менее года. Тем не менее, когда в начале 2016-го Центробанк отозвал лицензию кредитного учреждения, он оказался единственным обвиняемым по делу. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.
– В 2015 году к Сергею Юрьевичу, как к специалисту высокого уровня, обратились акционеры «Капиталбанка». Они попросили возглавить банк, чтобы поправить его дела. Так как он не был готов к переезду в Ростов, работодатели согласились на то, чтобы мой подзащитный управлял банком из Москвы, - рассказал адвокат Дмитрий Конов.

С тех пор, Осипов посещал Ростов лишь несколько раз. Естественно, что единолично управлять банком он не мог.
- Вопросы кредитования и оперативного управления банком входили в компетенцию руководителя головного офиса в Ростове - первого заместителя Председателя Правления Михаила Шевченко, - добавил защитник. – Он также возглавлял кредитный департамент, в который входили несколько подразделений.

В обязанности Шевченко также входило управление службой безопасности и системное администрирование. Это подтвердили свидетели обвинения, выступившие в суде.

Более того, на момент отзыва лицензии Сергей Осипов уже не занимал должность Председателя Правления. Руководство банком осуществляли все тот же первый заместитель Председателя Правления Михаил Шевченко и и. о. Предправления Елена Сачко. Но, повторимся, только Осипов стал единственным обвиняемым по этому делу, что не может не наводить на мысли об ангажированности следствия.

Заключение Сергея Осипова под стражу в ноябре 2016 года происходило на фоне сделанного руководством страны заявлении о том, что нельзя заключать под стражу предпринимателей, подозреваемых в экономических преступлениях.

Делом экс-председателя Правления «Капиталбанка» заинтересовался уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов. Омбудсмен добавил Осипова в свой список незаконно преследуемых российских предпринимателей для отчета Владимиру Путину.

В августе 2018 года Борис Титов посетил Сергея Осипова в СИЗО. По мнению правозащитника, уголовное преследование экс-председателя Правления «Капиталбанка» незаконно.

Всё это время в заключении Осипов находится в нечеловеческих условиях.

Активно поддерживает и помогает профессору и «Ассоциация защиты бизнеса». По словам её председателя Александра Хуруджи, в настоящее время ассоциация добивается изменения меры пресечения.

Следующее заседание пройдет в Ленинском районном суде 11 февраля. На нём продолжится допрос свидетелей обвинения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.