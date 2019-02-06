В Ростове на скамье подсудимых оказался предприниматель из «списка Титова»



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В Ростове прошло очередное заседание по делу бывшего председателя Правления ростовского «Капиталбанка» Сергея Осипова. Кандидат экономических наук, профессор Академии Естествознания, заслуженный работник образования был заключен под стражу в ноябре 2016 года Ленинским районным судом Ростова.



Свою должность 47-летний Сергей Осипов занимал менее года. Тем не менее, когда в начале 2016-го Центробанк отозвал лицензию кредитного учреждения, он оказался единственным обвиняемым по делу. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

– В 2015 году к Сергею Юрьевичу, как к специалисту высокого уровня, обратились акционеры «Капиталбанка». Они попросили возглавить банк, чтобы поправить его дела. Так как он не был готов к переезду в Ростов, работодатели согласились на то, чтобы мой подзащитный управлял банком из Москвы, - рассказал адвокат Дмитрий Конов.



С тех пор, Осипов посещал Ростов лишь несколько раз. Естественно, что единолично управлять банком он не мог.

- Вопросы кредитования и оперативного управления банком входили в компетенцию руководителя головного офиса в Ростове - первого заместителя Председателя Правления Михаила Шевченко, - добавил защитник. – Он также возглавлял кредитный департамент, в который входили несколько подразделений.



В обязанности Шевченко также входило управление службой безопасности и системное администрирование. Это подтвердили свидетели обвинения, выступившие в суде.



Более того, на момент отзыва лицензии Сергей Осипов уже не занимал должность Председателя Правления. Руководство банком осуществляли все тот же первый заместитель Председателя Правления Михаил Шевченко и и. о. Предправления Елена Сачко. Но, повторимся, только Осипов стал единственным обвиняемым по этому делу, что не может не наводить на мысли об ангажированности следствия.



Заключение Сергея Осипова под стражу в ноябре 2016 года происходило на фоне сделанного руководством страны заявлении о том, что нельзя заключать под стражу предпринимателей, подозреваемых в экономических преступлениях.



Делом экс-председателя Правления «Капиталбанка» заинтересовался уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов. Омбудсмен добавил Осипова в свой список незаконно преследуемых российских предпринимателей для отчета Владимиру Путину.



В августе 2018 года Борис Титов посетил Сергея Осипова в СИЗО. По мнению правозащитника, уголовное преследование экс-председателя Правления «Капиталбанка» незаконно.



Всё это время в заключении Осипов находится в нечеловеческих условиях.



Активно поддерживает и помогает профессору и «Ассоциация защиты бизнеса». По словам её председателя Александра Хуруджи, в настоящее время ассоциация добивается изменения меры пресечения.



Следующее заседание пройдет в Ленинском районном суде 11 февраля. На нём продолжится допрос свидетелей обвинения.