Правозащитник из Ростова Александр Хуруджи попросил президента уменьшить количество арестов



Во время «Прямой линии» с президентом правозащитник из Ростова Александр Хуруджи попросил чаще выпускать предпринимателей под залог.



- В сфере уголовного преследования страна сделала большой шаг назад, - отметил бизнесмен. - По-прежнему выбирается мера пресечения в виде ареста, в том числе домашнего. Собственник лишается возможности управлять своим делом. В итоге он теряет бизнес, работу и становится банкротом.



Хуруджи попросил использовать выпуск под залог чаще, чем арест. Правозащитник добавил, что из тех предпринимателей, кто выходил под залог, ещё никто не сбежал от уголовного преследования.



- Как человек, который каждый день сталкивается с огромным количеством обращений от предпринимателей, прошу обратить на это внимание, - отметил Хуруджи.



Владимир Путин ответил, что согласен с таким предложением. По его словам, залог можно и нужно использовать чаще. Особенно это касается подозреваемых в сфере экономических преступлений.



- Этот вопрос уже поднимался, и к концу года я жду предложений от Генеральной прокуратуры и Верховного Суда РФ, - добавил президент.



Напомним, Александра Хуруджи обвиняли в выводе денежных средств у МРСК Юга. Он провёл девять месяцев в СИЗО, а затем был полностью оправдан судом.



Сейчас под стражей находится ростовский предприниматель из «списка Титова» Сергей Осипов. Экс-председатель правления «Капиталбанка» был заключён в следственный изолятор в ноябре 2016 года.



Осипов был приглашён на должность в 2015-м и пробыл на посту менее года. В 2016-м, когда Сергей уже не работал в кредитном учреждении, у «Капиталбанка» отозвали лицензию. При этом в отношении Осипова возбудили дело по статье о мошенничестве. Он оказался единственным подозреваемым, несмотря на то, что управлял делом из Москвы и делал это не единолично.



На судебных заседаниях свидетели, давая показания, противоречили сами себе. При этом судья даже не допросил ключевых свидетелей по делу.



В 2018 году уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов включил Осипова в список бизнесменов, которых незаконно преследуют.